PBLVEPB - [SPOILER] - L’ingéniosité d’Apolline paie

On savait qu'Apolline avait de la suite dans les idées... mais à ce point. Elle arrive à dévérouiller le téléphone d'Ulysse Kepler, quand le principal concerné débarque. Spoiler de l'épisode 111 de Plus belle la vie, encore plus belle.