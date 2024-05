PBLVEPB - [SPOILER] - L’interrogatoire musclé de Karine Solano

La mère de Betty Solano est entendue au commissariat. Ariane et Samuel décèlent le vrai du faux et se rendent compte de l'immaturité de Karine Solano. Les erreurs du passé refont surface. Il est temps d'assumer ! Spoiler de l'épisode 97 de Plus belle la vie, encore plus belle.