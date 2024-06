PBLVEPB - [SPOILER] - Lucie parle de sa mère, Samia

Dans le cadre du dispositif de justice restaurative, Lucie évoque ce qu'elle a sur le cœur. Poussée à bout, elle vient à parler de Samia, sa maman assassinée des années plus tôt ! Ceci pourrait bien être la cause de beaucoup... Spoiler de l'épisode 123 de Plus belle la vie, encore plus belle.