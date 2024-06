PBLVEPB - [SPOILER] - Lucie va-t-elle commettre l’irréparable ?

Au petit-déjeuner, Lucie s'empare d'un couteau de cuisine et le glisse dans son sac... Pour quoi est-il destiné ? Le harcèlement qu'elle subit pourrait bien la pousser à commettre un acte dramatique. Spoiler de l'épisode 110 de Plus belle la vie, encore plus belle.