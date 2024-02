PBLVEPB - [SPOILER] - Luna et Maxime s’embrassent

Depuis le début, Maxime n'a pas de mal à montrer l'intérêt qu'il porte à Luna. Du côté de la quinquagénaire, c'est un peu plus compliqué... Une danse de couple en pleine rue pourrait bien débloquer la situation ! Spoiler de l'épisode 34 de Plus belle la vie, encore plus belle.