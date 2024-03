PBLVEPB - [SPOILER] - Luna va-t-elle choisir l'amour ou l'amitié ?

Alors que Maxime est au commissariat, l'inquiétude de Luna grandit. Blanche et Babeth sont persuadées de la culpabilité du chéri de leur amie... Entre l'amour et l'amitié, on dirait que Luna a déjà fait son choix ! Spoiler de l'épisode 49 de Plus belle la vie, encore plus belle.