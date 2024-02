PBLVEPB - [SPOILER] - Maxime cache-t-il quelque chose à Luna ?

Au téléphone, Maxime justifie sa relation avec Luna... Thomas se demande s'il ne cache pas quelque chose avec l'une de ses collègues. Et si Maxime n'était pas sincère avec Luna ? Spoiler de l'épisode 37 de Plus belle la vie, encore plus belle.