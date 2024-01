PBLVEPB - [SPOILER] - Morgane et Jules sont-ils déjà amoureux ?

Depuis son arrivée à Marseille, la nièce de Yolande ne cesse d'exaspérer Jules, et inversement... Alors que Mirta est persuadée de la haine que les jeunes cultivent mutuellement, Yolande y voit de l'amour, de la passion, de l'alchimie ! Quand sera-t-il dans les jours à venir ? Ennemis ou amoureux ? Spoiler de l'épisode 5 de Plus belle la vie, encore plus belle.