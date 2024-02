PBLVEPB - [SPOILER] - Morgane joue les entremetteuses

Morgane s'investit d'une mission compliquée concernant Steve et Nisma. Maintenant que ses examens sont finis, le jeune homme va pouvoir se consacrer à toutes les choses laissées de côté... Nisma en fait partie ! On a hâte de voir Steve prendre les devants... Spoiler de l'épisode 25 de Plus belle la vie, encore plus belle.