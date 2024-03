PBLVEPB - [SPOILER] - Morgane met les menottes à Jules !

Persuadé que les employés de la crèche de Yael maltraitent les enfants, Jules est en planque devant l'établissement. Cependant, un malentendu pousse Morgane à l'interpeler et le menotter... Spoiler de l'épisode 63 de Plus belle la vie, encore plus belle.