PBLVEPB - [SPOILER] - Nisma et Steve au bord de la rupture ?

Nisma est à bout et se confie à Morgane. Elle sent que Steve prend ses distances au profit de son nouveau travail... Morgane essaye d'avoir les bons mots mais il est peut-être déjà trop tard ! Spoiler de l'épisode 117 de Plus belle la vie, encore plus belle.