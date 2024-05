PBLVEPB - [SPOILER] - Nisma et Steve finissent par s’embrasser

Alors que Nisma semblait perdue dans ses études, Steve a trouvé la clé ! Ça réussit à l'étudiante et surtout les rapproche, plus que jamais. ENFIN ! Spoiler de l'épisode 90 de Plus belle la vie, encore plus belle.