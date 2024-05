PBLVEPB - [SPOILER] - Nisma et Steve sur le point de s'embrasser

Steve, en prenant la défense de Nisma, a pris plus de risques qu'il ne l'imaginait ! La jeune femme est aux petits soins avec son sauveur. Quand tout dérape... Spoiler de l'épisode 88 de Plus belle la vie, encore plus belle.