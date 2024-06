PBLVEPB - [SPOILER] - Nisma jalouse de la manageuse de Steve

C'est la fête de la musique et Nisma n'a pas du tout la tête à ça ! Elle trouve Steve changé. La manageuse du jeune homme n'y est pas pour rien... Jules fait une révélation qui change tout. Spoiler de l'épisode 119 de Plus belle la vie, encore plus belle.