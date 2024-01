PBLVEPB - [SPOILER] - Nouveau personnage incroyable : Jennifer

Gabriel et Léa font affaire à un drôle de personnage ! Jennifer Maseron, secrétaire médicale. La jeune femme prend contrôle des lieux, sans même l'autorisation des deux docteurs... Riva et Nebout sont contraints d'avouer que l'aide de Jennifer, n'est pas de trop... Spoiler de l'épisode 4 de Plus belle la vie, encore plus belle.