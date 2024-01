PBLVEPB - [SPOILER] - On veut tous un avocat comme Ulysse Kepler

Ulysse, il est beau-gosse, sérieux et consciencieux. Il est l'avocat le plus compétent de Marseille. Aucune affaire ne lui résiste ! il lui suffira de 5 minutes pour faire libérer sa cliente... Spoiler de l'épisode 11 de Plus belle la vie, encore plus belle.