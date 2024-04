PBLVEPB - [SPOILER] - Ophélie et Mattéo franchissent un cap

Ophélie tient parole et va confectionner à Mattéo son habit de sport fonctionnel et stylé ! Quand elle prend ses mesures, ils se rapprochent et s'embrassent... Le jeune homme va peut-être un peu vite pour la jeune styliste. Spoiler de l'épisode 71 de Plus belle la vie, encore plus belle.