PBLVEPB - [SPOILER] - Ophélie, son incroyable geste d'amour pour Matteo

Quand on est agoraphobe, le monde est un agression. Quatre ans qu'Ophélie n'était pas sortie. Et pourtant, pour Matteo, elle a décidé de franchir le pas. Joli geste d'amour. Spoiler de l'épisode 74 de Plus belle la vie, encore plus belle.