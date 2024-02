PBLVEPB - [SPOILER] - Ophélie tente de faire face à sa phobie

Ophélie, agoraphobe, tente de vaincre sa peur. Elle n'en peut plus d'être enfermée... Et si sa mère, Vanessa était la cause de tout ça ? Arrivera-t-elle à sortir de sa maison un jour ? Spoiler de l'épisode 39 de Plus belle la vie, encore plus belle.