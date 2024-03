PBLVEPB - [SPOILER] - Patrick reprend son poste de surveillance

En convalescence depuis 3 semaines, Patrick commence gentiment à s'impatienter ! La police de Marseille est sur le point de coincer Maxime et Cécilia, alors le policier sait sa place sur le terrain. Mais Babeth a une autre alternative pour lui... Spoiler de l'épisode 51 de Plus belle la vie, encore plus belle.