PBLVEPB - [SPOILER] - Premier baiser entre Jules et Morgane

Complètement saoule, Morgane prend les devants avec Jules... Ce dernier, sobre, ne souhaite pas profiter de la situation et fait deux pas en arrière. La policière est plus vexée que jamais ! Décidemment, rien n'est facile entre ces deux-là... Spoiler de l'épisode 28 de Plus belle la vie, encore plus belle.