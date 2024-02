PBLVEPB - [SPOILER] - Que s'est-il passé entre Kilian et Betty ?

Aya a remarqué l'alliance de Kilian et questionne Thomas. Il raconte la séparation des jeunes mariés... L'explosivité de Betty et le caractère de Kilian auront eu raison de leur couple. Spoiler de l'épisode 26 de Plus belle la vie, encore plus belle.