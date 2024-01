PBLVEPB - [SPOILER] - Qu'est-il arrivé à Estelle ?

Estelle est injoignable. Luna et Blanche sont sans nouvelles de la jeune femme... Son rendez-vous avec Francesco a-t-il mal tourné ? Qu'est-il arrivé ? Thomas prévient la police. Spoiler de l'épisode 15 de Plus belle la vie, encore plus belle.