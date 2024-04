PBLVEPB - [SPOILER] - Rencontre fracassante entre Ulysse et Apolline

On connaissait l'audace d'Apolline, mais celle-ci on ne s'y attendait pas ! Elle n'a vraiment peur de rien. Ulysse est hors de lui... Spoiler de l'épisode 69 de Plus belle la vie, encore plus belle.