PBLVEPB - [SPOILER] - Resto-basket pour Apolline, Nisma et Steve ?

Apolline l'avait promis, elle invite Nisma et Steve dans un restaurant gastronomique. Ça c'était jusqu'à ce que sa carte bleue ne passe pas ! Il leur reste qu'une seule solution... Spoiler de l'épisode 44 de Plus belle la vie, encore plus belle.