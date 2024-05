PBLVEPB - [SPOILER] - Samuel tente un discret interrogatoire

Jennifer rejoint Samuel au Bar du Mistral. Le policier s'inquiète de ne rien connaître de la jeune femme ! La secrétaire médicale se confie... à demi mot, et finit même par se vexer. Spoiler de l'épisode 87 de Plus belle la vie, encore plus belle.