PBLVEPB - [SPOILER] - Steve impressionne Yolande et Mirta

Steve prend son rôle très à cœur et se met en action... sous les yeux de Yolande et Mirta. Quand il réussit à résoudre le problème, les deux sexagénaire sont épatées. Spoiler de l'épisode 111 de Plus belle la vie, encore plus belle.