PBLVEPB - [SPOILER] - Thomas débarque chez les Kepler

Thomas se rend chez les Kepler et il a deux mots à dire à Vanessa... Il refuse de céder son bar ainsi. Il luttera corps et âme pour protéger son précieux ! Mais la mère d'Ulysse a le sens des affaires... Spoiler de l'épisode 80 de Plus belle la vie, encore plus belle.