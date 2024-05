PBLVEPB - [SPOILER] - Un mystérieux collier pour Barbara ?

Boher a quelque chose pour Barbara. Non seulement il lui communique la date choisie par Abdel pour le coffre fort, mais aussi un mystérieux collier... Pour qui était-il destiné ? Pour quelle occasion ? Spoiler de l'épisode 106 de Plus belle la vie, encore plus belle.