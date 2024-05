PBLVEPB - [SPOILER] - Un nouveau challenge pour Eric

Alors que l'association de Blanche et Luna se met en route, les premières femmes en détresse font leur entrée et demandent de l'aide. L'une d'elle a du mal avec son patron. Eric pourrait bien prendre les choses en main ! Spoiler de l'épisode 98 de Plus belle la vie, encore plus belle.