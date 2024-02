PBLVEPB - [SPOILER] - Une nouvelle idylle pour Luna ?

Au Mistral, un nouvel homme fait mouche ! Alors que Blanche est totalement sous son charme, Luna est plus réticente. Pourtant, lui, a l'air très intéressé par la charmante Luna Torres ! Spoiler de l'épisode 30 de Plus belle la vie, encore plus belle.