PBLVEPB - [SPOILER] - Vanessa Kepler a-t-elle changé d’identité ?

Blanche rend une petite visite à Vanessa Kepler. Elle souhaite présenter ses excuses ! Des dizaines d'années en arrière, Blanche a commis l'irréparable et l'heure est au pardon. Pour autant, le mystère de Vanessa reste entier... Spoiler de l'épisode 83 de Plus belle la vie, encore plus belle.