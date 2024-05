PBLVEPB - [SPOILER] - Vanessa Kepler / Blanche : qui remportera le duel ?

Alors qu'elles se battent toujours pour le pavillon des fleurs, Blanche semble avoir trouvé une solution pour récupérer le lieu et y installer son association, avec Luna. Un expert pourrait tout remettre en cause... et donner la victoire à Vanessa Kepler ! Spoiler de l'épisode 93 de Plus belle la vie, encore plus belle.