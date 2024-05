PBLVEPB - [SPOILER] - Vanessa Kepler contre attaque...

Décidemment, c'est un combat sans relâche... Le pavillon des fleurs sème le trouble au Mistral. Blanche a de la ressource et pourrait bien remporter le lieu. Mais attention de ne pas trop titiller Vanessa Kepler... qui a le bras long ! Spoiler de l'épisode 92 de Plus belle la vie, encore plus belle.