PBLVEPB - [SPOILER] - Zoé a disparu

Ariane est très inquiète, Zoé n'est pas rentrée de la nuit... Boher ignore tout du casse que la jeune fille et Louis préparent. Mais la policière sait tout, et là il faut réagir vite ! Spoiler de l'épisode 32 de Plus belle la vie, encore plus belle.