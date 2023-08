Plus Belle La Vie, bientôt le retour

TF1 et Newen Studios offent un nouveau départ au feuilleton quotidien iconique "Plus belle la vie". La date a même été annoncée : début 2024. Depuis deux décennies, Plus belle la vie est une marque forte, une des rares à être profondément intergénérationnelle. La notoriété (66% toutes cibles confondues) et la fidélité du public (5 millions de téléspectateurs chaque semaine et 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux) sont exceptionnelles. Un Français sur trois a déjà regardé Plus belle la vie. La série a été le miroir de la société française : toutes les grandes thématiques qui traversent l’époque y ont été abordées. Plus belle la vie a souvent été précurseur, évoquant avant l’heure des enjeux multiples : l’écologie, la prévention du cancer du sein, le mouvement ”Me Too”, la prise en charge du handicap, la GPA, le viol conjugal, la transidentité ou encore le mariage homosexuel. Plus belle la vie a aussi été le révélateur de nombreux talents avec des comédiens choisis pour tenir les premiers rôles dans des fictions françaises (Dounia Coesens, Laetitia Milot, Fabienne Carat, Léa François...), au cinéma (David Baïot, Pauline Bression...), au théâtre (Eléonore Sarrazin, Rebecca Hampton, David Ban...) ou encore des séries proposées sur des plateformes (Florian Lesieur, Simon Ehrlacher, Manon Bresch...).