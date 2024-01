Plus belle la vie, encore plus belle - Dans les coulisses des 2 premiers jours de tournage

Entrez dans les coulisses des deux premiers jours du tournage de Plus belle la vie, encore plus belle... Nos caméras ont suivi vos comédiens préférés ! Près de 20 minutes de retrouvailles, maquillage, répétitions et ACTION ! Découvrez le making of de Plus Belle la vie, encore plus belle.