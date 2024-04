Plus belle la vie, encore plus belle - Dans les coulisses du retour de Betty Solano

Elle fait son grand retour et son caractère explosif va chambouler la vie au Mistral ! Nos caméras ont suivi le retour de Betty Solano, incarnée par l'actrice Horya Benabet. Elle réintègre la série dans une intrigue haute en couleurs, qui risque de vous tenir en haleine. Plongez dans les coulisses de son grand come back. Clémentine Planchon, productrice de Plus belle la vie, encore plus belle, nous confie les dessous de votre feuilleton quotidien préféré...