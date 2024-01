Plus belle la vie, encore plus belle du 12 janvier 2024 en avance - Un ex dangereux ?

Au petit-déjeuner, Sylvia, la petite sœur de Francesco, revient sur sa violente altercation avec Benjamin la veille; le comportement d'Estelle change subitement... Lorsqu'elle apprend que l'ex de Sylvia rode dans le quartier, son visage se crispe instantanément. Au commissariat, il est entendu par la police de Marseille dans l'affaire d'empoisonnement. Il nie tout en bloc ! Arianne ne compte pas en rester là...