Plus belle la vie, encore plus belle du jeudi 11 avril 2024 - Episode 69

La commissaire Liao et le lieutenant Gayet sont désignés pour infiltrer la salle de sport et commencent leurs préparatifs. Apolline, qui souhaite intégrer le cabinet Kepler comme stagiaire, cherche un moyen d’impressionner Ulysse. Au lendemain de sa fête, Ophélie est encore sous le charme de Mattéo et a peut-être une chance avec lui…