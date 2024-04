Plus belle la vie, encore plus belle du lundi 8 avril 2024 - Episode 66

L’enquête prend un nouveau tournant lorsque les policiers établissent que la mort de Louise n’est pas accidentelle, mais fait partie d’une affaire plus importante. Aya met les choses au clair avec Mattéo et laisse ce dernier furieux. Au Mistral, l’article de Jules a des conséquences bien plus grandes qu’il n’imaginait…