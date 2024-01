Plus belle la vie, encore plus belle du lundi 8 janvier 2024 - Le making of du shooting photo

Un an après une catastrophe qui a bouleversé la vie des Mistraliens, tout le quartier se donne rendez-vous à l’inauguration du nouveau bar des Marci, pour fêter leurs retrouvailles et l’arrivée des nouveaux habitants. Mais un évènement risque bien de gâcher la fête…