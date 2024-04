Plus belle la vie, encore plus belle du mercredi 10 avril 2024 - Episode 68

En planque devant une salle de sport, les policiers repèrent un individu suspect et cherchent à l’identifier pour en savoir plus. Ophélie organise une fête chez elle et y fait inviter Mattéo tandis qu’Aya en profite pour confronter Killian sur ses sentiments. Inquiète pour son fils, Barbara le fait ausculter par le docteur Riva…