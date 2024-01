Plus belle la vie, encore plus belle du mercredi 17 janvier 2024 - Episode 8

Estelle est en proie au doute face à la jalousie de Francesco et à la pression policière. A la résidence, Yolande persiste à vouloir réunir Jules et Morgane malgré eux. Babeth et Patrick s’inquiètent de l’état de santé de Léa… et de la propreté de l’appartement.