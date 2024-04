Plus belle la vie, encore plus belle du mercredi 24 avril 2024 - Episode 78

Le bar est en danger et la situation des frères Marci se complique davantage. Chez les Nebout, Patrick et Morgane sont en désaccord sur leur vision de la police, pour le plus grand amusement de Babeth et Yolande. Enfin convaincues par la proposition d’Eric, Blanche et Luna décident de lancer les démarches.