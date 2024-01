Plus belle la vie, encore plus belle du mercredi 24 janvier 2024 - Episode 13

Estelle a un rendez-vous de la plus haute importance pour prouver son innocence, et ne se doute pas qu’elle est suivie de près. Jules et Morgane mettent fin à leur canular, plus complices que jamais. Ariane, quant à elle, se confie à un vieil ami.