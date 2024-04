Plus belle la vie, encore plus belle du vendredi 12 avril 2024 - Episode 70

En infiltration à la salle de sport, Meiline et Samuel doivent faire face aux suspicions de la gérante. L’enquête de Jules sur la crèche prend une nouvelle dimension grâce à un coup de boost d’Apolline. Inspirée par l’histoire d’Ophélie et de Mattéo, Aya se sent pousser des ailes et tente une approche avec Kilian…