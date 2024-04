Plus belle la vie, encore plus belle du vendredi 19 avril 2024 - Episode 75

Aya et Killian ne sont pas au bout de leurs surprises alors qu’ils essaient de maintenir une distance entre eux. Grâce à l’infiltration et à leurs efforts, les policiers résolvent enfin le mystère autour de la mort de Louise Raveneau et soudent leur équipe. Riva fait une découverte inattendue au cabinet et se pose des questions sur Jennifer.