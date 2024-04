Plus belle la vie, encore plus belle du vendredi 5 avril 2024 - Episode 65

Les policiers suspectent qu’un meurtre maquillé en accident est à l’origine de la mort de Louise et fouillent dans son passé. Au commissariat, Jules vient voir Morgane muni de preuves et porte plainte contre la crèche. Las des disputes de Riva et Thomas, Kilian implore Mirta de lui trouver une chambre à la résidence.