Plus belle la vie, encore plus belle - Résumé de la semaine du 12 au 18 février 2024

Zoé et Louis peaufinent les derniers détails du casse... Ariane doute de sa fille plus que jamais ! Son instinct de policière ne la trompe pas, en revanche son instinct maternel, c'est autre chose. Éric se doute de quelque chose et ne lâchera pas l'affaire... Et si Zoé n'était pas vraiment la fille d'Ariane ?